[10.19 セリエA第8節](ジュゼッペ・メアッツァ)※25:00開始<出場メンバー>[ミラン]先発GK 16 マイク・メニャンDF 22 エメルソンDF 28 マリック・ティアウDF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチDF 42 フィリッポ・テラッチャーノMF 7 アルバロ・モラタMF 11 クリスティアン・プリシッチMF 14 ティジャーニ・ラインデルスMF 21 サムエル・チュクウェゼMF 29 ユスフ・フォファナFW 17 ノア・オカフォー控えGK 57 マルコ・スポルテ