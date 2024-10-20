【セリエA第8節】(Stadio Giuseppe Sinigaglia)コモ 1-1(前半1-1)パルマ<得点者>[コ]ニコ・パス(45分)[パ]アンジュ・ヨアン・ボニー(20分)<警告>[コ]セルジ・ロベルト(59分)[パ]ジモン・ゾーム(31分)、バレンティン・ミハイラ(67分)