明治32年（1899年）に創業した東京駅北口から約３分の【ホテル龍名館東京】では、味にこだわる朝食ブッフェが￥2,800とたいへんリーズナブル。おひとり様限定プラン「癒しとご褒美を☆FORUSリフレッシュ朝食付きプラン」にも含まれている、美味しくヘルシーな朝食です。ハイクオリティでリーズナブル朝食の時間は平日が6時45分〜10時（L.O.9時45分）、土日祝日は6時45分〜14時（L.O.13時30分）。ランチとディナーもおすすめのレス