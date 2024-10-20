【HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー対応 サウンドブースター】 10月20日23時 予約締切 2025年2月 発送予定 価格：6,600円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R VF-19改 ファイヤーバルキリー対応 サウンドブースター」の予約をプレミアムバンダイにて本日10月20