中国の電力消費量、９月は８・５％増新疆ウイグル自治区哈密（ハミ）市にある石城子太陽光発電産業パーク。（9月8日、ドローンから、哈密＝新華社記者/胡虎虎）【新華社北京10月19日】中国国家能源（エネルギー）局が19日発表した9月の全社会電力消費量は前年同月比8.5％増の8475億キロワット時だった。産業別の電力消費量は1次産業が6.4％増の121億キロワット時、2次産業が3.6％増の5379億キロワット時、3次産業が12.7％増の1