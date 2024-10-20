【ONE PIECE FAN LETTER】 10月20日9時30分～ 放送 放送局：フジテレビほか アニメ「ONE PIECE FAN LETTER」が10月20日9時30分より放送される。放送局はフジテレビほか。 アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」は10月20日に25周年を迎えた。本作は、TVアニメ「ONE PIECE」25周年を記念した作品。大崎知仁氏による小説短編シリーズの書籍「