１９５１年：東京で第１回韓日会談１９７９年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領の独裁に反対するデモが激化した慶尚南道の馬山と昌原に衛戌令が出される１９８６年：カード式公衆電話の運用開始１９９８年：第１次日本大衆文化開放措置を発表２０００年：第３回アジア欧州会議（ＡＳＥＭ）首脳会議がソウルで開幕（２１日まで）２００１年：金大中（キム・デジュン）大統領が小泉純一郎首相と中国で首脳会談、歴史教科書の共同研究