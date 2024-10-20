1980（昭和55）年10月20日、横浜市の戸塚CCで行われたチャリティー・ゴルフで、愛用のパターが盗まれて険しい表情の「帝王」ジャック・ニクラウス。青木功（左）との対戦の昼食休憩中、別のパターにすり替えられていた。その後、持ち去ったファンの大学生が名乗り出て、クラブは無事ニクラウスの手に戻った。