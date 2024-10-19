スバルは17日、新たなパワートレインである「ストロングハイブリッド」を発表した。新開発の次世代ハイブリッドシステムでは、環境性能と走りの楽しさをハイレベルで両立。12月に発売予定のクロストレック（日本市場向け）から採用する。【こちらも】ホンダ、N-BOX JOYを発売専用純正アクセサリーも登場ストロングハイブリッドは、シリーズパラレル方式となっており、走行状況に合わせてエンジンとモーターを効率的に使い分