3人組グループ・timeleszの菊池風磨が主演する、テレビ朝日系連続ドラマ『私たちが恋する理由』（毎週土曜後11：00）第2話が19日放送された。（以下、本編ネタバレを含みます）【写真】久間田琳加（葵）は黒澤（菊池風磨）を意識して…本作は、電子書店で3000万ビューを突破したma2氏による漫画『私たちが恋する理由』（シュークリーム『OUR FEEL』連載）をドラマ化。年齢を重ねるごとに、いろいろ考えてしまって踏み出すこ