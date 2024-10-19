◆りそなBリーグ2部（B2）福岡74―80A千葉（19日、照葉積水ハウスアリーナ）西地区のライジングゼファー福岡が昨季東地区覇者のA千葉にホームで連敗を喫した。福岡は2勝4敗、A千葉は開幕6連勝。福岡は立ち上がりにオフェンスリバウンド（OR）を拾われてからの失点や速攻を許し、第1クオーターだけで13点のビハインドを負った。第2クオーターに中村太地が3点シュートを続けて決めるなどしてばん回。後半もジョシュア・スミ