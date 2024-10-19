【モデルプレス＝2024/10/19】モデルの藤田ニコルが19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演した。【写真】藤田ニコル、ランウェイでスラリ美脚◆藤田ニコル、ガーリーコーデで美脚披露藤田はベビーピンクのファーコートにブラックのミニ丈ワンピースを合わせたコーディネートを披露。はだけたコートから肩をチラリと覗かせ、美しい脚