中国車載電池大手ＣＡＴＬ、１〜９月は１５・６％増益寧徳時代新能源科技が貴州省で稼働させた電池製造拠点。（2023年10月19日、ドローンから、貴陽＝新華社配信）【新華社北京10月19日】中国車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）が18日に発表した2024年7〜9月決算は、売上高が前年同期比12.5％減の922億7800万元（1元＝約21円）、純利益が26.0％増の131億3600万元、非経常項目を除く純利益が28.6％増の121億2200万元だった