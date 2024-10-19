横浜市青葉区鉄町（くろがねちょう）の住宅で後藤寛治（ひろはる）さん（７５）の遺体が見つかり、現金が奪われた事件で、神奈川県警は１９日、千葉県印西市、宝田真月（まづき）容疑者（２２）を強盗殺人容疑で逮捕した。発表によると、宝田容疑者は仲間数人と共謀して今月１５日頃、自宅にいた後藤さんに暴行を加えて殺害し、現金約２０万円を奪った疑い。「やったことに間違いありません」と容疑を認めている。現場からは