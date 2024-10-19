◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第４戦巨人４―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人の井上温大投手が先発し、６回１死までパーフェクト投球となる６回６５球を投げ、１安打１失点だった。井上は６回１死から戸柱に打たれた右翼席への同点ソロ以外は走者１人も出さない完璧な投球。最速１４９キロの直球にスライダーフォークなどで６つの三振を奪いながら、負けたら終わりの重圧の