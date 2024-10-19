脚本家の三谷幸喜氏（63）が19日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）で、17日に虚血性心疾患で亡くなった俳優の西田敏行さん（享年76）を追悼した。西田さんは、三谷氏が監督・脚本を務めた映画「THE有頂天ホテル」（2006年）「ザ・マジックアワー」（08年）「ステキな金縛り」（11年）「清須会議」（13年）「ギャラクシー街道」（15年）に出演。「ステキな金縛り」では女優・深津絵里とダブル主演し、