「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第４戦、巨人４−１ＤｅＮＡ」（１９日、東京ドーム）前日まで３連敗と後がなかった巨人は試合前の円陣の声かけを、登録メンバー外の萩尾匡也外野手が担当。「円陣だ！円陣しにきました！」と絶叫し「笑うアベには福来るというように、笑いを届けに来ました。チームは３連敗。なかなかきつい、厳しい状況ですけど、ここから絶対に勝って。あと２勝分、円陣用意してるんで。またあしたも来ら