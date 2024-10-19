｢TOA(Tech Open Air)｣の報告会の様子。 Photo:Business Insider Japan 9月27日、大阪のイベントスペースThe DECKにて、2024年6月にベルリンで開催されたテクノロジー・カンファレンス｢TOA(Tech Open Air)｣の報告会が開かれた。主催したのは、TOA日本公式パートナーを務め、視察プログラムを企画・運営するインフォバーン。報告会では、同社会長の小林弘人氏と視察プログラム参加者が登壇し、