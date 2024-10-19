[10.19 プレミアリーグ第8節](セント ジェームズ パーク)※23:00開始<出場メンバー>[ニューカッスル]先発GK 22 ニック・ポープDF 5 ファビアン・シェアDF 20 ルイス・ホールDF 21 ティノ・リブラメントDF 33 ダン・バーンMF 7 ジョエリントンMF 8 サンドロ・トナーリMF 39 ブルーノ・ギマランイスFW 10 アンソニー・ゴードンFW 14 アレクサンデル・イサクFW 23 ジェイコブ・マーフィー控えGK 19 オディッセアス ヴラホディー