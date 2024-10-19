[10.19 プレミアリーグ第8節](セント メリーズ スタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[サウサンプトン]先発GK 30 アーロン・ラムズデールDF 2 カイル・ウォーカー・ピータースDF 6 テイラー・ハーウッド・ベリスDF 16 菅原由勢DF 35 ヤン・ベドナレクMF 3 ライアン・マニングMF 4 フリン・ダウンズMF 7 ジョー・アリボMF 18 マテウス・フェルナンデスMF 33 タイラー・ディブリングFW 19 キャメロン・アーチャー控えGK 1 アレ