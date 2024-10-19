アジア人初のメジャリーガー、村上雅則氏（80）が、俳優森田健作（74）がパーソナリティーを務めるFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（20日午前6時30分）とニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（28日午後6時20分）の収録に、このほど参加した。村上氏は1964年（昭39）にサンフランシスコ・ジャイアンツでマッシー・村上の愛称で活躍した。神奈川県の野球強豪校・法政二高校出身の村上氏は、63年に南海ホークスに入団。翌64年