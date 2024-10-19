2歳重賞・若駒賞の創設は1981年。第1回から第19回まで2歳特別で行われ、2000年（第20回）から重賞へ格上げ。2007年に一度、特別レースとなったが、翌年に再度重賞へ格上げされた。このレースの1着馬から3着馬には、地方競馬全国交流「第51回南部駒賞」（11月17日水沢1600ｍ）の優先出走権が与えられる。注目の発走は20日（日）17時25分。【ネクストスター盛岡】ポマイカイが重賞初制覇…高松「最高の形で勝てた」上位人気が予想