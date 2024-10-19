◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第４戦巨人４―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人が崖っぷちで意地をみせ、ＤｅＮＡに競り勝った。日本シリーズ進出をかけたＣＳ最終ステージ、ＤｅＮＡに３連敗を喫し、１勝のアドバンテージを含めても１勝３敗とあとがない巨人だったが、阿部慎之助監督の采配がさえ、７回には代走で出場の増田大輝内野手の重盗や本塁への好走塁など足をからめた