19日朝、首都高速湾岸線で乗用車6台とトラック1台が絡む玉突き事故があり、1人が死亡しました。19日午前7時半ごろ、東京・大田区の首都高速湾岸線・西行きの多摩川トンネル内で、乗用車6台とトラック1台が絡む玉突き事故がありました。警視庁などによりますと、中型トラックが交通渋滞で止まっていた車の列に追突したとみられています。この事故で男女あわせて13人がけがをしていて、このうちトラックに追突された軽乗用車の後部座