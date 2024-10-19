■Xでは静止画が、TikTokではランウェイ動画がそれぞれ公開 【写真・動画】田中樹・ファーストサマーウイカのランウェイショット＆田中樹のランウェイムービー 日本最大級のファッション＆音楽イベント『GirlsAward』公式SNSにて、10月19日に開催の『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER』の実況がされており、トップバッターにシークレットモデルとしてSixTONES田中樹が登場したことが