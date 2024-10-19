黒星も８勝２敗で５季ぶりの優勝を決めた神大＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球リーグ最終週第１日は１９日、関東学院大ギオンパークで１回戦が行われ、首位の神奈川大（８勝２敗）が２位横浜商大（６勝４敗）に勝率で上回り、２０２２年春季以来の優勝を決めた。この日の試合は関東学院大が神大に２―１で、桐蔭横浜大が商大に７―２でそれぞれ勝った。最終週第２日は２０日、関東学院大ギオンパークで関東大―神大、商