リーグ優勝決定シリーズ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）第5戦に「1番・DH」で出場し4打数2安打2三振だった。6-12で敗れ、3勝2敗に。4年ぶりのワールドシリーズ進出決定はお預けとなった。メッツは崖っぷちから巻き返した中、ニューヨークのファンが日本人ファンの間で「領域展開」をしていたとバズっている。祈りを捧げる姿がそれだった。17