◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第４戦巨人４―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人が崖っぷちで意地をみせ、ＤｅＮＡに競り勝った。日本シリーズ進出をかけたＣＳ最終ステージ、ＤｅＮＡに３連敗を喫し、１勝のアドバンテージを含めても１勝３敗とあとがない巨人だったが、阿部慎之助監督の采配がさえ７回に岸田行倫捕手のセーフティースクイズや重盗など足をからめて一気に３点を