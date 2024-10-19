中国海南省の貿易額、１〜９月は２千億元突破18日、海南省海口市の海口港コンテナターミナル。（ドローンから、海口＝新華社記者/蒲暁旭）【新華社海口10月19日】中国海南省海口税関の統計によると、同省のモノの貿易額は1〜9月、前年同期比20.2％増の2059億5千万元（1元＝約21円）に上り、過去最高を更新した。中国海南省の貿易額、１〜９月は２千億元突破18日、海南省澄邁（ちょうまい）県の馬村港。（ドローンから、海口＝新