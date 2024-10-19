習近平氏、ロケット軍の旅団を視察17日、同旅団の歴史を紹介した展示パネルを見る習近平氏。（合肥＝新華社記者/李剛）【新華社合肥10月19日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は17日、中国人民解放軍ロケット軍の旅団を視察した。習近平氏、ロケット軍の旅団を視察17日、装備操作訓練の状況を視察し、将兵と親しく交流する習近平氏。（合肥＝新華社記者/李剛）