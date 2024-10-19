会談する中谷防衛相（左）とオースティン米国防長官（手前から2人目）＝19日、イタリア・ナポリ（共同）【ナポリ共同】中谷元・防衛相は19日（日本時間同）、訪問先のイタリア・ナポリでオースティン米国防長官と会談した。両氏の対面での会談は初めて。中谷氏は石破内閣として、岸田前政権が始めた防衛力の抜本的強化を続ける考えを伝え、両氏は日米同盟の抑止力・対処力を強化する方針を確認した。会談で中谷氏は「同盟強化