【モデルプレス＝2024/10/19】8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）の志賀李玖が19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演した。【写真】志賀李玖、初登場で堂々ランウェイ◆志賀李玖「ガルアワ」初登場ブラウンを基調とした秋らしいコーディネートを披露した志賀は、柄物パンツを着こなし、トップではポケットに手を入れクー