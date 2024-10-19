【モデルプレス＝2024/10/19】乃木坂46の井上和が19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演した。【写真】乃木坂46井上和、ミニスカートで美脚披露◆井上和、ラベンダージャケットで上品コーデラベンダーニットにビックシルエットのラメ入りジャケットを合わせてポニーテール姿で登場した井上。グレーのハイウエストミニ丈スカートとブ