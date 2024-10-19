【モデルプレス＝2024/10/19】乃木坂46の遠藤さくらが19日、千葉県・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」（以下、ガルアワ）に出演した。【写真】乃木坂46遠藤さくら、透明感抜群◆遠藤さくら、純白衣装で登場遠藤は白いシャギーニットのカーディガンに、白とベージュのチェックのロングスカートを合わせ、透明感を引き立たせた。淡いピンクのバッグを顔に寄せ、微笑む姿