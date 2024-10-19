ぬくぬくあったかいよ誰かと遊んでいたの？ 地面に描く絵があまりに上手すぎる猫に、少年が大喜び／猫のようなナニカ2（1）うちの猫、本当に猫なの？まさか妖怪？ UMA？ いいえ、ナニカです！パッと見、黒猫のような謎の生き物の「ナニカ」を拾った小学生の連矢。口っぽいところとは別の箇所からメロンパンを食べ、水に触れると一気に小さくなり、そしてどこまでも伸びていく…。そんな違和感全開の謎生物なのにも関わらず、彼はナ