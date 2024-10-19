■「生パフォも最高でした向井さん同い年で同じ関西ご出身と知りました。。また、踊り合いたいです」（陣） 【写真】『Mステ』共演の陣によるSnow Man絶賛ポスト THE RAMPAGE陣が個人X（旧Twitter）にて、10月18日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』2時間SPで共演したSnow Manのパフォーマンスを絶賛した。 陣は以前にもXで、 「ジムのテレビ観てたらスタイルすんごくて振り付けバチ揃いの人達