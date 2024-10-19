ジニアの花苗を子どもたちと植える福田川崎市長（中央）＝川崎市川崎区の富士見公園国内最大級の花と緑の祭典「全国都市緑化かわさきフェア」が１９日、開幕した。三つある主会場の一つ、富士見公園（川崎市川崎区）では関係者によるテープカットが行われたほか、地元のキッズチアリーディングクラブ「バンビーズ」や「枡形一輪車クラブ」のメンバーらが日々の成果を披露してオープニングセレモニーに花を添えた。富士見公園で