◆２０２４ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファイナルステージ第４戦巨人４―１ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人が崖っぷちで意地をみせ、ＤｅＮＡに競り勝った。日本シリーズ進出をかけたＣＳ最終ステージで１勝３敗（１勝のアドバンテージを含む）とあとがない巨人だったが、阿部慎之助監督の采配がさえ７回に一気に３点を勝ち越し、逃げ切った。先発・井上温大投手は５回まで一人の走者も出さないパーフェク