「格闘技・ＪＡＰＡＮＭＡＲＴＩＡＬＡＲＴＳＥＸＰＯＰＲＯＬＯＧＵＥ」（１９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＭＭＡのＲＩＺＩＮ、異種格闘技の巌流島、グラップリングのＱＵＩＮＴＥＴ、立ち技のＫ−１が賛同して立ち上げられた“日本格闘技の総合博覧会”イベントの第１弾が開催された。◇◇メインではＫ−１やＲＩＺＩＮで人気の皇治が、Ｋ−１レジェンドのブアカーオ・バンチャメークと、ボクシングに準じたル