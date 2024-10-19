リクルートが発行する旅行情報誌『じゃらん』は、過去3年以内に絶景紅葉を目的におでかけしたことがある全国20〜50代の男女約1037人を対象に、紅葉に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「アート紅葉」ランキングを紹介します。 なお、紹介している内容は2024年9月18日時点の情報です。 【10位までの全ランキング結果を見る】2位：メタセコイア並木（滋賀県）2位にランクインしたのは、滋賀県のメタセコイア並木です。