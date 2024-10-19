CSファイナルステージ第4戦○ 巨人 4 − 1 DeNA ●＜10月19日東京ドーム＞19日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャルクライマックスシリーズセファイナルステージ第4戦巨人−DeNA』で解説を務めた谷繁元信氏が、敗れたDeNAについて言及した。3位・DeNAは2位・阪神との『2024JERAクライマックスシリーズセ ファーストステージ』を連勝でファイナルステージに進むと、巨人とのファイナルステージ