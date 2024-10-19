日本最大級のファッション＆音楽イベント「ＲａｋｕｔｅｎＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２４Ａ／Ｗ」が１９日、千葉・幕張メッセで開催。Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・玉森裕太（３４）は、出演中のＴＢＳ系ドラマ「あのクズを殴ってやりたいんだ」（火曜、後１０・００）のステージへ登場した。同作で主演を務める奈緒（２９）とステージへ登場した玉森は、金髪ヘアにタイトなブラックセットアップ姿でビジュアル大爆発。クールな