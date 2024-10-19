³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ê£Á£Ð£Á£Î£Í£Á£Ò£Ô£É£Á£Ì£Á£Ò£Ô£Ó£Å£Ø£Ð£Ï£Ð£Ò£Ï£Ì£Ï£Ç£Õ£Å¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë¤Ç?À¤³¦¤ÎÅÄÃæ?¤³¤È¹Ä¼£¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢?À¸¤±¤ëÅÁÀâ?¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥á¡¼¥¯¡Ê£´£²¡á¥¿¥¤¡Ë¤È£³Ê¬£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ç·ã¤·¤¤?¥ÉÆÍ¤­¹ç¤¤?¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥´¥ó¥°¤È¤È¤â¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿¹Ä¼£¤¬¥¸¥ã¥Ö¤òÂÇ¤Á¤Ä¤Ä¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·ÍªÁ³¤È¹½¤¨