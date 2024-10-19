Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年10月19日(土) 0:00 〜 2024年10月20日(日) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。現在、LGの5K2K解像度を持つモニターやBenQのゲーミングモニターなど、PC・ゲーム用モニターのアイテムがお得に登場しています。LGの5K2Kモニターは圧倒的な解像度51