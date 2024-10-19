■視聴者からはパフォーマンスの感想が続々 【写真】佐久間大介による『Mステ』オフショット Snow Man佐久間大介が、個人X（旧Twitter）にて、テレビ朝日系『ミュージックステーション』の自撮りオフショットを公開した。 Snow Manは10月18日放送の『ミュージックステーション』に出演し、新曲「EMPIRE」と「One」を披露。なお、「One」はテレビアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』のエ