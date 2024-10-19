◇セCSファイナルステージ第4戦DeNA1−4巨人（2024年10月19日東京D）DeNAは巨人に1−4で敗れ、2024JERAクライマックスシリーズ（CS）セファイナルステージ（S）第4戦で初黒星（巨人にアドバンテージ1勝あり）を喫した。1点を追う6回に戸柱恭孝捕手（34）の同点ソロで試合を振り出しに戻したものの、7回に3点を勝ち越された。「ノーヒットノーラン」危機を救ったのは戸柱だった。1点を追う6回1死、巨人・井上の直球