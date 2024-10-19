ファミリーマートは10月16日、1000万円を「令和6年能登半島地震災害支援金」に寄託した。この日、寄託先の日本赤十字社（東京都港区）でファミリーマートの成田祥之執行役員地域代表（中日本）が日本赤十字社の相澤達也パートナーシップ推進部部長に目録を手渡した。支援金総額の1000万円は、全国のファミリーマート約1万6300 店で7月2日から実施した「北陸旨いモン巡り」の売上の一部。この支援金は、日本赤十字社を通じ