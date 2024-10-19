Arareちゃん(@ararechiyan1112)さんは、3人のお子さんを育てるママ。3人目である娘・ぴーちゃんが生まれてからというもの、パパの育児スキルが格段にアップしたそうです。子どもが増えたことで一気に当事者意識が高まったパパの様子を描いた漫画をどうぞごらんください。 ©ararechiyan1112 ©ararechiyan1112 ©ararechiyan1112 ©ararechiyan1112 ©ararec