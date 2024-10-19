10月19日、京都競馬場で行われた10R・宝ケ池特別（3歳上2勝クラス・芝1600m）は、武豊騎乗の3番人気、マイシンフォニー（牝5・栗東・松永幹夫）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のチャンネルトンネル（牡3・栗東・福永祐一）、3着に2番人気のスイープアワーズ（牡4・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:34.9（稍重）。【京都6R】武豊グランアルティスタが完勝マイラプソディ半妹武豊騎乗の3番人気、マイシンフォニー