10月19日、京都競馬場で行われた6R・3歳上1勝クラス（芝2400m）は、武豊騎乗の2番人気、グランアルティスタ（牡3・栗東・寺島良）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に1番人気のベトルス（牡3・栗東・友道康夫）、3着にダイヤモンドレイン（牝3・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは2:28.1（稍重）。【新馬/京都4R】14番人気ビーコが逃げ切って波乱ミッキーロケット産駒武豊騎乗の2番人気、グランアルティスタが嬉しい2勝目をマー